بسبب مسمار.. كيا تعلن استدعاء أكثر من 22 ألف سيارة EV-9

واشنطن - (د ب أ):

تعتزم شركة كيا أمريكا استدعاء 22 ألفا و 883 مركبة، وفقا لإشعار استدعاء نشرته الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة على الإنترنت.

ووفقا للإشعار، تعتزم كيا استدعاء بعض السيارات الكهربائية إي في 9 موديل 2024-2025.

وربما لا تكون مسامير البرشام الملولبة الخاصة بتثبيت مقاعد الصف الثاني والثالث موجودة،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف الإشعار "المقاعد التي لا تحتوي على مسامير تثبيت ربما لا تجعل الراكب في وضع مستقر، ما يزيد من خطر الإصابة.

وتابع الإشعار "سيقوم التجار بعمليات الفحص وتركيب مسامير التثبيت وعمل اللازم مجانا".

وذكر الإشعار أن الاستدعاء يغطي المركبات إي في 9 موديل 2024/2025.

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