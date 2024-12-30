أودي تعلن أسعار سيارتها SQ5 موديل 2025 الجديدة.. صور

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إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها SQ5 الجديدة، والتي تتوفر كسيارة SUV تقليدية أو كسيارة SUV كوبيه (Sportback).

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها SQ5 (Sportback) الجديدة تقف على المنصة التقنية “MLB”، وتعتمد على سواعد محرك بنزين V6 بقوة 270 كيلووات/367 حصان، مع مولد بدء “TSG” بقوة 18 كيلووات/24 حصان، وعزم دوران أقصى 230 نيوتن متر، وبطارية سعة 1.7 كيلووات ساعة، مع تقنية استعادة طاقة الفرامل.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن إلى أن السيارة الجديدة تنطق بلغة تصميمية جذابة، والتي تتمثل مفرداتها في الكشافات النحيفة وشبكة المبرد، التي يتناغم تصميمها مع فتحات التهوية الضخمة والتصميم الانسيابي للخطوط الجانبية، مع تصميم أنيق للمصابيح الخلفية وناشر خلفي محاط بفتحات مجموعة العادم المستديرة.

ويتم التأكيد على الطابع الرياضي للسيارة من خلال العجلات الكبيرة قياس 19 بوصة، مع باقة من ألوان الطلاء الحصري. وتسع السيارة ما يصل إلى 1.388 لترا في صندوق الأمتعة.

وتزدان المقصورة الداخلية بملامح الفخامة وتجهيزات الراحة والمواد المستدامة مع بيئة شاشات كبيرة تتألف من قمرة قيادة افتراضية قياس 11.9 بوصة، وشاشة لمسية قياس 14 بوصة، كما تتوفر شاشة إضافية للراكب الأمامي قياس 10.9 بوصة.

وتتوفر السيارة أودي SQ5 الإصدار (Sportback) الجديد نظير سعر يبدأ من 82 ألف و900 يورو (أربعة ملايين و400 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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