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أشهر سيارات سكودا في مصر متاحة بـ100 ألف جنيهًا

01:56 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    سكودا فيليشيا
  • عرض 6 صورة
    سكودا فيليشيا
  • عرض 6 صورة
    سكودا فيليشيا
  • عرض 6 صورة
    سكودا فيليشيا
  • عرض 6 صورة
    سكودا فيليشيا
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كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المشترين خلال الآونة الأخيرة عن السيارات المستعملة الرخيصة، وذلك بعد الارتفاع الكبير بأسعار السيارات الجديدة ومثيلاتها المستعملة.

ومع الزيادات الجنونية الأخيرة تظل السيارات المستعملة "الموديلات القديمة"، تقدم بأسعار مناسبة نسبيًا وسط الأسعار التي نراها اليوم عبر منصات بيع المستعمل.

تعد سكودا فيليشيا واحدة من أبرز طرازات العلامة التشيكية بالسوق المصري خلال فترة التسعينيات، وتقدم اليوم من قبل البائعين بأسعار متوازنة بشكل نسبي.

تباع سكودا فيليشيا عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 100 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

تأتي فيليشيا بمحرك سعة 1300 سي سي بعزم دوران أقصى يتراوح بين 94-137 نيوتن.متر، مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات.

تحتوي سكودا فيليشيا على مكيف هواء وزجاج كهربائي، وتبلغ أبعادها 3855 مم للطول و1635 مم للعرض و1415 مم للارتفاع.

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