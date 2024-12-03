طرح سيارات GAC موديل 2025 بزيادات تصل إلى 45 ألف جنيه.. التفاصيل

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، عن أسعار موديل 2025 لجميع سيارات العلامة الصينية بالسوق المحلي.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، فقد ارتفعت أسعار جميع الطرازات المتوفرة من GAC الجديدة بنسب تراوحت بين 15.000 جنيه وحتى 45.000 جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على الأسعار الجديدة:

GAC إمباو

ارتفعت أسعار GAC أمباو موديل 2025 بقيمة ثابتة 15 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون و165 ألف جنيه بدلًا من مليون و150 ألف للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر مليون 315 ألف جنيه مقابل مليون و300 ألف جنيه لنسخة 2024.

أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا من السيارة أصبح سعرها الجديدة بعد طرح موديل 2025 مليون و425 ألف جنيه بدلًا من مليون و410 آلاف جنيه.

GAC إيمكو

ارتفعت أسعار جي إيه سي إيمكو موديل 2025 بقيمة ثابتة قدرت بـ45 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون و345 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها الرسمي مليون و455 ألف جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا تباع بمليون و570 ألف جنيه.

GAC GS4

ارتفعت أسعار جي إيه سي GS4 بعد طرح موديل 2025 بقيمة 45 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و235 ألف جنيه للفئة القياسية، الفئة الثانية تقدم مقابل مليون و315 ألف جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا تقدم مقابل مليون و385 ألف جنيه.

GAC إم زوم

ارتفعت أسعار جي إيه سي إم زووم الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه وأصبحت تبدأ من مليون و195 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و255 ألف جنيه للثانية، ومليون و355 ألف جنيه للثالثة، ومليون 465 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

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