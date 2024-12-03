ألفا روميو تطلق سيارتها جونيور الجديدة بـ1.5 مليون جنيه.. صور

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روما - (د ب أ):

أطلقت شركة ألفا روميو الإيطالية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، سيارتها جونيور "Junior" الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الصغيرة.

ووفقًا للمعلن من الشركة الإيطالية فإن Junior الجديدة ستباع في أسواق الاتحاد الأوروبي بأسعار تبدأ من 29 ألف و500 يورو (مليون و540 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن سيارتها Junior الجديدة تأتي بطول 4.17 متر، وتتمتع بملامح عصرية وخطوط تصميمية جذابة على المقدمة والمؤخرة، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 400 لتر، بالإضافة إلى مساحة تخزين إضافية تحت الغطاء الأمامي في النسخة الكهربائية.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة بنظام الدفع الكهربائي بقوة 165 أو 280 حصانا، مع بطارية سعة 400 كيلووات ساعة في كلتا الحالتين، والمدعومة بتقنية 400 فولت. وتصل النسخ الكهربائية إلى مدى السير 400 كلم.

كما تتوفر السيارة بنسخة دفع هجين معتدل بقوة 136 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 سرعات.

وبشكل قياسي تأتي السيارة Junior الصغيرة بباقة موسعة من تجهيزات الراحة مع عجلات مصنوعة من معدن خفيف وحليات خارجية وسقف يكتسي باللون الأسود.

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