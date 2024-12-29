قائمة أسعار هوندا الجديدة بمصر| زيادة بالملايين وغياب الطراز الأشهر

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القاهرة - (مصراوي):

كشف الوكيل الحصري لعلامة هوندا التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة اليابانية 2024 المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر ديسمبر.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي فقد غابت السيارة "سيفيك" سيدان الأشهر بين سيارات هوندا، بينما ارتفعت أسعار السيارات الثلاث الأخرى بنسب تراوحت بين 293 ألف جنيه ومليون 695 ألف جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على الأسعار الجديدة:

هوندا HR-V

تقدم هوندا HR-V الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري بسعر رسمي مليونين و543 ألف جنيه بزيادة 293 ألف جنيه عن آخر تسعير معلن.

تعمل النسخة المتاحة من HR-V في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 128 حصان يرتبط بناقل حركة يعمل بتقنية CTV.

هوندا أكورد

يقدم الوكيل المحلي السيارة أكورد بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه بزيادة مليون و400 ألف جنيه بالمقارنة مع آخر تسعير معلن في 2023.

تقدم هوندا أكورد موديل 2024 بمحرك 1.5 لتر بقوة 188 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

هوندا CR-V

تتوفر هوندا CR-V الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2024 في ديسمبر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي ثلاثة ملايين و595 ألف جنيه مقابل مليون و900 ألف جنيه سابقًا.

تعتمد هوندا سي آر في على سواعد محرك سعة 1500 سي سي وينتج قوة 188 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

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