نصائح مهمة لقيادة آمنة في الشتاء

برلين - (د ب أ):

تشكل القيادة في فصل الشتاء تحديا كبيرا، وذلك بسبب ضعف الرؤية الناجم عن الضباب والغيوم والطرق الزلقة والموحلة بفعل هطول الأمطار.

خفض السرعة

ولقيادة آمنة خلال فصل الشتاء، أوصت مجلة السيارات "أوتوموبيل ريفيو" بالقيادة بسرعة منخفضة قدر الإمكان، لا سيما على الطرق الزلقة والموحلة والتي تتناثر عليها أوراق الشجر المتساقطة.

ويُراعى أيضا الحفاظ على مسافة أمان كافية عن المركبات الأمامية، وعدم الثقة بشكل كامل في تقنيات السيارة.

مصابيح الضباب

وأضافت المجلة الألمانية أن القيادة في الضباب تعد شاقة بشكل خاص وتتطلب تركيزا عاليا، موصية بتشغيل مصابيح الضباب عندما تقل الرؤية عن 50 مترا.

وتشكل مناطق الضباب خطورة خاصة؛ حيث يصعب توقعها؛ لذا يجب توخي الحذر على الأنهار والبحيرات والمروج الكبيرة والوديان والأراضي الزراعية.

تنظيف الكشافات

ولرؤية جيدة خلال فصل الشتاء، ينبغي تنظيف الكشافات باستمرار، مع العناية بالزجاج الأمامي وتنظيفه حتى أثناء القيادة عن طريق المساحات ونظام الغسل الخاص بالسيارة، مع تنظيف الزجاج الأمامي والنوافذ من الداخل أيضا.

وبوجه عام، يفضل الاتجاه دائما ناحية الجهة اليمنى من الطريق. وعند الشعور بالتعب يُوصى بصف السيارة في الأماكن المخصصة لذلك على جانب الطريق لحين الرجوع لحالة التركيز ومواصلة الرحلة.