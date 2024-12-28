"تجار السيارات" عن تنظيم قواعد الاستيراد: جرئ وينهي ظاهرة "المستهلك التاجر"

كتب - محمد جمال:

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي قرار جرئ وإيجابي وسيسهم بصورة كبيرة في إنهاء ظاهرة "المستهلك التاجر".

يُعرف بظاهرة المستهلك التاجر، شخص يقوم بحجز سيارة أو أكثر من خلال الوكيل الرسمي، ويقوم باستلامها بسعرها الرسمي، ثم بيعها مرة أخرى بمكسب، كأداة لتحقيق الربح.

وأضاف أبو المجد في تصريح لمصراوي، أن المدة المحددة من قبل وزارة الاستثمار بخمس سنوات لاستيراد سيارة لكل شخص، سوف تسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط من قبل المقبلين على الشراء على استيراد السيارات بغرض تحقيق الربح.

وتابع أبو المجد، القرار الجديد سيسهم بقوة أيضًا في عودة المضاربين في بسوق السيارات إلى مجالاتهم الحقيقية ، ومن ثم انتظام حركة سوق السيارات وانضباط الأسعار مرة أخرى.

وأشار رئيس رابطة التجار، بأن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال االفترة الماضية، تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر.

وأوضح أن الدولة خسرت عوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.

وأنهى أبو المجد، أن التساهل في قواعد الاستيراد الشخصي أدى إلى إغلاق العديد من معارض السيارات وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتهم على المنافسة، خاصة في ظل الأعباء المالية الصعبة بس الظروف الاقتصادية الأخيرة.

نظمت وزارة الاستثمار، قواعد استيراد السيارات والتي جاءت بنود كالأتي، أولا يحق للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.

ثانيا : يتم سداد قيمة السيارة واستيفاء نموذج 4 عبر البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها من الخارج.

ونص القرار على تعطيل المادة الأولى بشأن ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما فتح اعتماداته المستندية أو تم تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار.

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