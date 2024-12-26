أسعار ومواصفات شيري تيجو 8 برو موديل 2025

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كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، شيري تيجو 8 برو موديل 2025 المستوردة، بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و580 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

ونستعرض مواصفات شيري تيجو 8 برو من خلال هذا التقرير:

الأبعاد والمساحات

تقدم شيري تيجو 8 برو بطول 4722 مم، وعرضها الكلي 1860 مم، وارتفاعها الكلي 1745 مم، قاعدة عجلات بطول 2710 مم، مساحة تخزين خلفية 886 لتر بعد طي صف المقاعد الثالث، تقدم السيارة بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

المحرك والأداء

تقدم شيري تيجو 8 برو في مصر بمحرك تربو سعة 1600 سي سي، يولد قوة 197 حصاناً، و290 نيوتن متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

تجهيزات الأمان

سيارة شيري مزودة بـ وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعاتHAC.

كما يتوفر نظام المساعدة على الهبوط من المنحدرات HDC، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات للتنبيه من التصادم الخلفي والأمامي، وكاميرا خلفية، كاميرا بانوراميه بزاوية 360 درجة، نظام المحافظة على المسار، تحذير النقاط العمياء.

التجهيزات والكماليات

مقصورة شيري 8 برو تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، تدعم نظام أبل كار بلاي Apple CarPlay و أندرويد أوتو Android Auto، تكيف هواء مزدوج المناطق، شاحن لاسلكي، خاصية المفتاح الذكي لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، فتحة سقف بانوراميه.

الأسعار والفئات

شيري تيجو 8 برو 2025 المستوردة الجديدة تتوفر خلال شهر ديسمبر بثلاث فئات بأسعار تبدأ من مليون و580 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، ومليون 690 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 790 ألف جنيه للفئة الثالثة.

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