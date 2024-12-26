تحويل 1.5 مليون سيارة| ما حقيقة خطر الغاز الطبيعي ومتوسط التوفير؟

القاهرة - (مصراوي):

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة جديدة لتحويل نحو 1.5 مليون سيارة للعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي - بنزين".

وقال مدبولي على هامش اجتماع انعقد مطلع الأسبوع الجاري لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بالمبادرة الجديدة، قال إن المبادرة الجديدة ستنطلق رسميًا مطلع العام 2025 المقبل.

وتعمل الدولة من خلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على تعظيم الاستفادة من الاكتشافات الغازية وخفض فاتورة استيراد المشتقات البترولية "بنزين - سولار"، بالإضافة إلى المساهمة في خفض الانبعاثات والبصمات الكربونية المضرة بصحة الإنسان والبيئة.

وبالحديث عن استخدام الغاز الطبيعي بالسيارات دائمًا ما يتهم ويثير تخوفات بشأن أضراره على محركات السيارات، فهل هذه الاتهامات حقيقة؟

أكد المهندس هشام رضوان، الرئيس السابق لشركة "غازتك" في تصريحات صحفية، أن استخدام الغاز الطبيعي آمن على السيارات، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله عن أضرار الغاز على السيارات هي مجرد شائعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقول خبراء بمجلة "أوتو شتراسين فيركير" الألمانية إن "الغاز الطبيعي" له أضرار عند استخدامه بشكل غير صحيح.

وفيما يلي رصد لأبرز مميزات استخدام الغاز الطبيعي وسلبياته، وشروط ومتوسط تكلفة التحويل:

مزايا الغاز الطبيعي

1. سعر متر مكعب الغاز الطبيعي 7 جنيهات بينما يبلغ سعر لتر بنزين 80 الأرخص بين المشتقات المتاحة بمصر 13.75 جنيها.

2. مُعدل استهلاك السيارة للتر الغاز أقل بنسبة قليلة من مُعدل استهلاك السيارة للتر البنزين.

3. الانبعاثات الضارة الناتجة عن الغاز الطبيعي أقل بنسبة كبيرة عن انبعاثات البنزين والسولار.

4. الاعتماد على الغاز الطبيعي يُطيل العمر الافتراضي لزيت المحرك.

5. يؤثر الغاز الطبيعي على الاقتصاد المصري بشكل كبير، إذ تمتلك مصر فائضًا من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة لشراء البنزين أو السولار من الخارج.

6. حرية تشغيل السيارة سواء بالغاز الطبيعي أو البنزين.

7. يصل متوسط التوفير في فاتورة التزود بالوقود بحسب شركة "غازتك" في حال كانت تستهلك السيارة 10 لتر بنزين 80 يوميًا إلى 2.025 جنيه وتصل إلى نحو 2.475 جنيه إذا كانت السيارة تتزود ببنزين 92.

عيوب الغاز الطبيعي

- تتمثل عيوب استخدام الغاز الطبيعي في تقليل كفاءة المحرك بنسبة صغيرة للغاية وخفض العمر الافتراضي له. وينسحب ذلك بشكل أكبر على السيارات القديمة التي لم تكن محركاتها مجهزة للاعتماد على بنزين به رصاص.

- اسطوانة الغاز التي يتم تثبيها في المساحة الخلفية للسيارة "الشنطة" تزيد من وزن السيارة على نظام التعليق "المساعدين" وتستهلك 75% من المساحة المخصصة للحقائب.

- شبكة محطات الغاز بأنحاء الجمهورية لا تضاهي محطات البنزين، وهو ما يزيد من صعوبة التعامل مع السيارة عند نفاذ الغاز ويجبر مالك السيارة على السير بالبنزين؛ وفي هذا الإطار تنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية حاليًا خطة طموحة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية بمحطات الغاز الطبيعي، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية مع افتتاحات محطات الغاز الطبيعي المتتالية.

للمزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف وشروط التحويل (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

بدأ ترخيصها رسميًا.. أبرز المعلومات عن أصغر سيارة زيرو في مصر

هل خطة الحكومة لتحويل 1.5 مليون سيارة للغاز استكمالًا لمبادرة الإحلال؟

تجار السيارات يلجأون للبيع بالدولار أو بالتقسيط.. ويرفضون الجنيه الكاش