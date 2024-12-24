بـ121 مليون جنيه.. ريماك تطلق سيارة كهربائية بقوة 2000 حصان (صور)

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زغرب - (د ب أ):

أعلنت شركة ريماك الكرواتية المتخصصة في صناعة السيارات السوبر رياضية الخارقة، عن إطلاق سيارتها الكهربائية Nevera R السوبر رياضية، التي تزأر بقوة تزيد على 2000 حصان.

وأوضحت الشركة الكرواتية أن السيارة Nevera R الجديدة تستند على نظام دفع كهربائي بقوة 1571 كيلووات/2136 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 2340 نيوتن متر.

وبذلك تحتاج السيارة إلى 8.66 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 300 كلم/س، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 412 كلم/س. وتعتمد السيارة على بطارية سعة 108 كيلووات ساعة.

وتتميز السيارة عن النسخة القياسية من خلال الملامح الأكثر هجومية على فتحات التهوية الأكبر والناشر الأكبر والاسبويلر، كما تقف السيارة على إطارات خاصة من ميشلان.

ومن المقرر طرح السيارة الكهربائية Nevera R السوبر رياضية ضمن إصدار محدود يقتصر إنتاجه على 40 نسخة نظير سعر يبدأ من 2.3 مليون يورو (121 مليون و707 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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