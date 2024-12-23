للمقبلين على الشراء.. هذه أفضل 5 سيارات مستعملة بالعالم في 2024

كتب - محمود أمين:

شهد عام 2024 عودة عدد من أشهر السيارات التي كانت قد غابت عن السوق المصري لفترة طويلة، إذ أعلنت بعض الشركات عن عودة طرازات مميزة، سواء عبر تقديم موديلات جديدة أو من خلال إعادة تجميع سيارات محلية، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز السيارات التي أعلنت ظهرت أو تستعد للظهور بالسوق المصري بعد غياب طويل:

هيونداي إلنترا AD

كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن السيارة إلنترا AD سيدان العائلية موديل 2025 الجديدة خلال مايو الماضي بعد غياب أستمر لسنوات.

وتعود هيونداي إلنترا AD إلى الأسواق المصري بعد غياب نحو أربع سنوات، وذلك في نسخة محلية الصنع حيث يتم تجميعها بمصنع بريما في منطقة أبو رواش الصناعية. يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق.

أما أنظمة الراحة والترفيه تتمثل في حساس إضاءة أوتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth للهاتف.

جيلي إمجراند

تستعد شركة جيلي أوتو موبيلتي، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي في مصر، للكشف عن سيارتها إمجراند المجمعة محليًا، بعد أن قامت الشركة بنشر صورة تشويقية عن اقتراب طرح الطراز الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.

تأتي هذه السيارة الجديدة بتصميم عصري وأداء قوي، مما يجعلها منافسًا قويًا في سوق السيارات المصرية، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفاتها التفصيلية المتوقعة:

تم تجهيز جيلي إمجراند بالعديد من المواصفات المتقدمة التي تشمل أبعادًا مميزة، حيث يبلغ طول السيارة 4638 مم، وعرضها 1822 مم، وارتفاعها 1460 مم. كما أنها تتمتع بقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، مما يوفر مساحة كبيرة للركاب. بالنسبة لسعة خزان الوقود، فتبلغ 50 لترًا.

تتمتع السيارة بأداء قوي بفضل محركها الذي تبلغ قوته 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر. ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم، كما يتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية.

بالنسبة للتجهيزات، توفر جيلي إمجراند في النسخة الأعلى العديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا. كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

شفروليه أوبترا

تستعد مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة شيفروليه في مصر، لإطلاق سيارتها أوبترا الجديدة كليًا والمقرر تصنيعها محليًا بداية العام الجديد، نستعرض فيما يلي أبرز مواصفات أوبترا المنتظرة:

السيارة تأتي بتصميم عصري مع شبك أمامي كرومي ومصابيح LED وخطوط جانبية رياضية.

أوبترا تتميز بأبعاد واسعة توفر راحة كبيرة للركاب، مع طول 4,530 ملم، عرض 1,737 ملم، وارتفاع 1,505 ملم.

أوبترا الجديدة مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 98 حصان وعزم دوران 105 رطل-قدم. يتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

كما تحتوي على شاشة لمس قياس 8 بوصات تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ، مع نظام بلوتوث ومنفذ USB، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

السيارة مزودة بالخارج بست وسائد هوائية، نظام فرامل ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام التحكم في الثبات ESC.

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