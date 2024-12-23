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قائمة بأسعار أرخص 5 سيارات صينية متاحة بالسوق المصري

04:15 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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    جيلي GX 3 Pro
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    جيلي GX 3 Pro
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    جيلي GX-3 Pro الجديدة
  • عرض 21 صورة
    جيلي GX 3 Pro
  • عرض 21 صورة
    جيلي GX 3 Pro
  • عرض 21 صورة
    جيلي GX-3 Pro الجديدة
  • عرض 21 صورة
    جيلي GX-3 Pro الجديدة
  • عرض 21 صورة
    إم جي 5
  • عرض 21 صورة
    إم جي 5
  • عرض 21 صورة
    إم جي 5
  • عرض 21 صورة
    إم جي 5 - أرشيفية
  • عرض 21 صورة
    إم جي 5
  • عرض 21 صورة
    إم جي 5
  • عرض 21 صورة
    إم جي 5
  • عرض 21 صورة
    شيري أريزو 5
  • عرض 21 صورة
    أريزو 5
  • عرض 21 صورة
    إم جي 5
  • عرض 21 صورة
    شيري أريزو 5
  • عرض 21 صورة
    أريزو 5
  • عرض 21 صورة
    شيري أريزو 5
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كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على شراء سيارة جديدة بالسوق المصري عن السيارات الصينية الجديدة، وذلك بعدما أصبحت الأكثر توافرًا وانتشارا بالسوق المحلي خلال السنوات الماضية.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أرخص 5 سيارات صينية بالسوق المصري خلال شهر ديسمبر الجاري، وتبدأ أسعارها من 630 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات صينية بمصر:

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 660.000 جنيه للفئة القياسية، و710.000 جنيه للفئة الثانية، و735.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

بي واي دي F3

بي واي دي F3 الجديدة

تقدم بي واي دي F3 موديل 2025 أرخص سيارة مجمعة محليا وتنتمي لفئة السيدان العائلية المزودة بناقل حركة يدوي بسعر رسمي 630 ألف جنيه، والفئة الأوتوماتيك سعرها 710 آلاف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

إم جي 5

إم جي 5

تقدم إم جي 5 في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون جنيه.

تعتمد MG5 موديل 2025 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

جاك JS2

جاك JS2

يقدم الوكيل الحصري لعلامة جاك الصينية في مصر، السيارة JS2 بسعر رسمي 795 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

جيلي GX PRO

جيلي GX-3 Pro الجديدة

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة واحده سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

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