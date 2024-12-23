للمقبلين على الشراء.. هذه أفضل 5 سيارات مستعملة بالعالم في 2024

سيارات عادت إلى مصر في 2024 بعد سنوات من الغياب.. تعرف عليها

القاهرة - (مصراوي):

نشرت قناة "CBTNEWS" الأمريكية تقرير عبر موقعها الإلكتروني، سلطت من خلاله الضوء على السيارات المستعملة الأفضل والأكثر موثوقية بالأسواق العالمية في عام 2024 الذي ينتهي بعد أيام قليلة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن السيارات التي تم انتقائها للانضمام إلى قائمة الأفضل، تم وفقًا لمجموعة من العوامل المؤثرة والمعايير بما في ذلك تكاليف الصيانة والاعتمادية وقيمة إعادة البيع.

واعتمد تقرير القناة الأمريكية كذلك على عدد كبير من البيانات التي تقدمها مؤسسات JD Power وConsumer Reports وKelley Blue Book.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على 5 سيارات متوفرة بالسوق المصري بين الأكثر موثوقية في العالم:

تويوتا كورولا 2017-2021

تويوتا كورولا مرادفة للقدرة على تحمل التكاليف والموثوقية والاقتصاد في استهلاك الوقود. صنفته شركة JD Power بدرجة عالية من حيث الاعتمادية، وتشير شركة RepairPal إلى انخفاض تكاليف الصيانة السنوية. إن تصميمه البسيط وميزاته سهلة الاستخدام تجعله خيارًا عمليًا للمشترين.

هيونداي إلنترا 2017-2021

تشتهر إلنترا بقدرتها على تحمل التكاليف، وموثوقيتها، تسلط تقارير المستهلك الضوء على تكاليف الملكية المنخفضة، مما يجعلها خيارًا جيداً للمشترين المهتمين بالميزانية. يضيف تصميم إلنترا الحديث وكفاءة استهلاك الوقود إلى جاذبيتها.

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