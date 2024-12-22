قائمة بالسيارات التي دخلت مصر لأول مرة في 2024

بعد طرحها رسميًا.. أبرز منافسي هافال جوليون برو في مصر

كتب - محمد جمال:

شهد عام 2024 الذي ينقضي بعد أيام قليلة، انضمام العديد من السيارات الجديدة إلى السوق المصري لأول مرة على الإطلاق، وذلك سعيًا من وكلاء العلامات التجارية إلى تحريك عجلة المبيعات وعودة المنافسة للسوق من جديد.

وبلغت أعداد السيارات التي دخلت سوق السيارات المصري منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن 28 سيارة جديدة تنوعت ما بين "كهربائية" و"بنزين" و"هجين" وتبدأ أسعارها من 875 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي السيارات الجديدة التي دخلت مصر خلال العام 2024:

إكسيد

إكسيد RX

تنتمي هذه السيارة لفئة الكروس أوفر متوسطة الحجم تتميز بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر قادر على إنتاج 254 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 385 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب ناقل حركة مزدوج القابض بـ 7 سرعات.

وتأتي السيارة في فئتين مختلفتين بأسعار تبدأ من 2.380.000 جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 2.780.000 جنيه للفئة الثانية. وبالنسبة لنظام الدفع، تُجهز الفئة الأولى بنظام الدفع الأمامي، بينما تقدم الفئة الثانية بنظام الدفع الرباعي.

إكسيد VX

تقدم إكسيد أيضًا طراز VX التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv الفاخرة المزودة بـ 7 مقاعد .

تعتمد VX على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر مع شاحن تيربو، يولد 245 حصانًا مع عزم دوران قدره 317 نيوتن متر. يُقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات، وتتميز السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات، تبدأ أسعار VXمن 2.980.000 جنيه للفئة الأولى، بينما تصل إلى 3.380.000 جنيه للفئة الثانية.

جيتور T2

تتوفر T2 في السوق المصري بنسختين، الأولى بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا، وعزم دوران قدره 290 نيوتن متر، أما النسخة الثانية، فهي مزودة بمحرك سعة 2.0 لتر وقوة 251 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي. سعر هذه النسخة يتحدد حسب المنطقة الحرة.

تقدم جيتور مصر T2 سعة 1500 سي سي بفئة واحدة بسعر مليون و 880 ألف جنيه.

تويوتا أوربان كروز

تقدم تويوتا أوربان كروز الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و390 ألف جنيه، ومليون و490 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة على محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا لظروف القيادة المختلفة.

هافال

جوليون برو

تأتي هافال جوليون برو بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة قصوى تبلغ 148 حصانًا عند 5600-6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 220 نيوتن متر عند 2000-4400 دورة في الدقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة 7DCT، مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومتطورة.

تقدم السيارة بفئة واحدة مقابل مليون و 480 ألف جنيه.

هافال H6 HEV

تجمع السيارة H6 HEV الهايبرد بين التصميم العصري والمزايا العملية، حيث تتميز بأبعاد قياسية تشمل طولًا كليًا يبلغ 4683 مم، وعرضًا كليًا 1886 مم، وارتفاعًا كليًا 1730 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2738 مم، وسعة تخزين لصندوق الأمتعة تصل إلى 407 لتر، مما يجعلها مثالية للعائلات ومحبي السفر.

تقدم السيارة من فئة واحدة مقابل مليون 795 ألف جنيه.

سوبارو

سوبارو كروستريك

تقدم سيارة كروس تريك بمحرك BOXER® بسعة 2.0 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 156 حصان ميكانيكي ونظام AWD لدفع العجلات.

وتقدم السيارة بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر رسمي مليونين 350 ألف جنيه.

سوبارو فورستر

تقدم سوبارو فورستر بنفس محرك كروس تريك الصغيرة وهو محرك سعة لترين بقوة 156 حصان ودفع كلي للعجلات وعزم 196 نيوتن/متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم في 10.4 ثانية.

تتوفر سوبارو فورستر بالفئة الأعلى تجهيزًا بسعر رسمي مليونين 599 ألف جنيه.

لوتس إليترا

تأتي سيارة لوتس إليترا Lotus Eletre الجديدة بنظام بطارية مبهر يقضي على القلق تمامًا، حيث يوفر مدى سير يصل إلى 600 كم في الشحنة الواحدة ويستغرق 20 دقيقة فقط لإعادة الشحن من 10-80٪ من خلال تقنية الشحن فائق السرعة.

ويمكن إدارة كل ذلك من خلال تطبيق لوتس للهواتف الذكية، الذي يمكنك من إدارة عملية شحن البطارية وإعادة تهيئة السيارة بسهولة ويُسر، مما يضمن أن تكون كل رحلة سلسة وممتعة لجميع الركاب.

بي إم دبليو الفئة الخامسة

تتوافر BMW الفئة الخامسة الأحدث في مصر بثلاث فئات تعمل بمحركات بنزين: 520i بسعة لترين، و520i بسعة 1.6 لترات، و530i (مع باقة M Sport)، بينما تأتي BMW i5 من خلال الفئة eDrive40.

يأتي الطراز 520i مدعما بمحرك توربو سعة 1.6 لترات يولد 170 حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر. كما تقدم بمحرك توربو سعة لترين مع الطراز 520i يولد 201 حصانا وأقصى عزم دوران يبلغ 310 نيوتن-متر، تقدم 530i مدعما بمحرك توربو سعة لترين، يولد 255 حصانا وأقصى عزم دوران يبلغ 350 نيوتن-متر.

تأتي BMW i5 الجديدة مدعمة بمحرك كهربائي يولد 340 حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ 400 نيوتن-متر، كما تستعين ببطارية بقدرة 83.9 كيلوواط ساعة، تتيح مدى كهربائيا يصل إلى 582 كلم. ويمكن الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة في خلال 6 ثوان.

أودي

أودي Q8 e-tron

تعتمد السيارة Q8 e-tron على محركين كهربائيين بقوة إجمالية 408 حصان ميكانيكي وسرعتها القصوى 200 كم/س، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم في 5.6 ثانية، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.

السيارة مزودة ببطارية ليثيوم أيون طاقة 106 كيلوواط/ساعة بمدى سير يصل إلى في ظروف القيادة العادية إلى 580 كم للنسخة الـSUV ويصل إلى 600 كم لنسخة سبورت باك.

أودي RS e-tron GT

سيارة أودي الرياضية RS e-tron GT تعتمد على محركين كهربائيين يولدان معًا قوة 598 حصان ميكانيكي وتصل إلى 646 حصان عند تفعيل نظام Launch Control.

بفضل قوة محركها تنطلق أودي RS e-tron جران توريزمو من الثبات إلى 100 كم/س في 3.3 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة.

نيسان إكس تريل

تعتمد نيسان إكس تريل موديل 2024 الجديدة على محرك بنزين يعمل كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تبدأ اسعار السيارة الرسمية من 2 مليون و200 الف جنيه وتصل 2 مليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

ميني Countryman E

تقدم العلامة البريطانية نسخة كهربائية بالكامل تتوافر من خلال الطراز Countryman E بالنسبة للطراز القياسي Countryman C، يأتي مزوداً بمحرك سعة 1.5 لتر مكون من ثلاث أسطوانات مع شاحن توربيني بقدرة 156 حصان و230 نيوتن-متر من عزم الدوران.

ويعتمد الطرازان Countryman S ALL4 وJCW ALL4 Countryman، على محرك أقوى سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني و نظام دفع رباعي، ليولد 204 حصان و300 نيوتن-متر من العزم لنسخة S و يصل قوة نسخة JCW إلى 300 حصان و400 نيوتن-متر من العزم الأقصى.

شيري

تيجو 4 برو

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، نهاية شهر مايو الماضي، عن النسخة المحلية من السيارة تيجو 4 برو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تبدأ أسعار تيجو 4 برو من 895.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها الرسمي 970.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا مليون و45.000 جنيه.

شيري EQ7

تتوفر شيري EQ7 الكهربائية في مصر بنسخة واحدة على محرك بطاقة 155 كيلووات و285 نيوتن متر، وبطارية 67.12 كيلو وات في الساعة بمدى يصل إلى 512 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

شيري EQ7 تدعم الشحن فائق السرعة، ويمكن شحنها من 30% إلى 80% في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.

تقدم سيارة شيري بفئة واحدة بسعر رسمي مليون و790 ألف جنيه.

إم جي 4

تقدم إم جي 4 في مصر بنسختين كلاهما دفع خلفي، الأولى "Standard" وتعتمد على بطارية سعة 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

يبلغ سعر النسخة الأولى "Standard" من MG4 مليون و350.000 جنيه، بينما يصل سعر الفئة "Luxury" الأعلى مليون و650.000 جنيه.

إم جي 7

تعتمد إم جي 7 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن تيربو، الذي يولد قوة قدرها 185 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

بحسب الوكيل المحلي تتوفر إم جي 7 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر 1.599.000 جنيه مصري.

بايك

بايك U5 Plus

كشفت شركة ألكان أوتو التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، عن سيارتها السيدان الوحيدة بايك U5 Plus موديل 2025 بفئتين من التجهيزات خلال شهر مايو الماضي.

تبدأ أسعار بايك U5 Plus موديل 2025 من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

بايك X55

كشفت شركة ألكان أوتو التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، عن سيارتها بايك X55 تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر مُدمجة الحجم بثلاث فئات من التجهيزات وسعر رسمي يبدأ من مليون و250 ألف جنيه.

بايك X55 موديل 2025 تقدم في السوق المصري بسعر يبدأ من مليون 290.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و390.000 جنيه، فيما الفئى الأعلى تجهيزًا بمليون و515.000 جنيه.

بايك X7

كشفت شركة ألكان أوتو، وكيل علامة بايك الصينية في مصر عن مواصفات وأسعار السيارة الجديدة الكروس أوفر بايك X7، التي ستنافس في السوق المحلية بثلاث فئات.

بايك X7 موديل 2025 تقدم في السوق المصري بسعر يبدأ من مليون 575.000 جنيه، والفئة الثانية بمليون و650.000 جنيه، بينما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بمليون و725.000 جنيه.

بايك BJ30

تقدم بايك BJ30 الجديدة بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى بنزين وسعرها الرسمي مليون و690 ألف جنيه والثانية هايبرد وسعرها الرسمي مليون و790 ألفا.

وتقدم السيارة بخيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

في جي في

VGV U70 PRO PLUS

كشفت شركة في جي في موتور إيجيبت، وكيل علامة VGV الصينية في مصر، عن السيارة VGV U70 PRO PLUS في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات خلال العام 2024 الجاري.

تبدأ أسعار VGV U70 PRO PLUS الجديدة في السوق المصري من مليون و 80 ألف جنيه، مليون 150 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزا.

VGV U70p

كشفت شركة في جي في موتور إيجيبت، وكيل علامة VGV الصينية في مصر، عن السيارة VGV U70p في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات خلال العام 2024 الجاري.

تتوفر VGV U70p الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 999 ألف جنيه.

هيونداي

أيونيك 6

تتوفر هيونداي أيونك 6 بمدي كهربائي614 كم في الشحنة مع مدة شحن تبلغ 18 دقيقة للشحن من 10% الي 80% من شاحن سريع وإمكانية التسارع من الثبات إلي 100 كم في الساعة في 5.1 ثانية والوصول إلي سرعة قصوى تبلغ 185 كم في الساعة. وتأتي ببطارية بقدرة 77.4 كيلوواط في الساعة مع دفع ثنائي وعجلات 18 بوصة.

تقدم هيونداي أيونك 6 الكهربائية بالكامل، بسغر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى Connect plus، والفئة الثانية EXTREME بسعر 3 ملايين و150 ألف جنيه، والفئة الثالثة EXTREME بسعر 3 ملايين و350 ألف جنيه.

هيونداي سانتافي

تقدم سيارة هيونداي الجديدة بمحرك هجين 1.6 تيربو، بقوة إجمالية تصل إلى 235 حصان عند 5.600 دورة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة من 6 سرعات AT AWD دفع رباعي أو AT 2WD دفع خلفي.

تتوفر هيونداي سانتافي بفئتين من التجهيزات وستباع الفئة Executive القياسية 3 مليون و350 ألفا جنيه للفئة الأولى Executive RWD، والفئة الثانية Calligraphy AWD سعرها 3 ملايين و900 ألفا.

إكس بينج

P7

تأتي إكس بينج P7 الكهربائية الجديدة بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 2,300,000 للفئة الأولى، و 2,450,000 للفئة الثانية، و2,800,000 للفئة الثالثة الأعلى تجهيزا.

تعمل P7 القياسية بمحرك خلفي قوته 276 حصان وعزمه 440 نيوتن.متر للتسارع من الصفر لـ100 كم/س خلال 6.7 ثوان، وتدعمها بطارية سعتها الصافية 82.7 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 576 كم في الشحنة الواحدة.

إكس بينج G9

تأتي إكس بينج G9 بخمس فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين جنيه، والرابعة بسعر 3 ملايين و100 ألف جنيه، والخامسة بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه.

تأتي إكس بينج G9 بعددا من الخيارات الأولى نسخة الدفع الخلفي وقوتها 276 حصان مع عزم 430 نيوتن.متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س 6.4 ثواني، وتستطيع قطع مسافة حتى 460 كم في الشحنة الواحدة.

بينما الفئة الأعلى من نسخة الدفع الخلفي تأتي ببطارية NMC سعتها 98 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير رسمي حتى 570 كم في الشحنة الواحدة.

أما الفئة الأعلى تجهيزاً فتحمل محرك أمامي إضافي بقوة 550 حصان مع عزم 717 نيوتن.متر، ويصل مدى سير هذه النسخة حتى 520 كم في الشحنة الواحدة.

أيولوس هيوج

تقدم أيولوس هيوج بمحرك هجين، سعة 1500 سي سي «تيربو»، مع قدرات كهربائية، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز DCT، بقوة 180 حصان و540 نيوتن من العزم الاقصى للدوران.

اقرأ أيضًا:

بعد طرحها رسميًا.. أبرز منافسي هافال جوليون برو في مصر

مقارنة تفصيلية بين شانجان يوني تي و جيتور داشينج

بعد اختفاء الزيرو.. تعرف على سعر فورد إيكو سبورت المستعملة بمصر