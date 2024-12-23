طرح السيارة أيولوس هيوج الهجينة في مصر رسميًا.. أسعار ومواصفات

8 سيارات جديدة لعلامة إم جي الصينية بمصر.. تبدأ من 900 ألف جنيه

بعد انضمام طرازين جديدين| تعرف على سيارت هافال الـ"زيرو" في مصر

كتب - محمد جمال:

الكثير من محبي السيارات في مصر يبحثون عن طرازات علامة بي إم دبليو ويسعون إلى شراء سيارة جديدة تنتمي لهذه العلامة، ولكن مع الارتفاعات الكبيرة بأسعار الزيرو خلال الآونة الأخيرة أصبح الأمر صعب للغاية.

نتج عن الارتفاعات الكبيرة بأسعار السيارات اتجاه قطاع من المستهلكين نحو سوق المستعمل بحثًا عن سيارات كسر زيرو تنتمي لعلامة بي إم دبليو.

وتعد بي إم دبليو الفئة الأولى موديل 2021 أرخص سيارة للعلامة بمصر، ويمكن شراؤها بمتوسط سعري مليون 600 ألف جنيه، وتتحكم حالة السيارة فى سعرها النهائي.

ويرصد التقرير التالي المواصفات التفصيلية لبي إم دبليو الفئة الأولى:

المحرك والأداء

تبدأ اختيارات بي إم دبليو الفئة الأولى من نسخة 118i المزودة بمحرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي عامل عبر تقنية توين باور تربو لتوليد قوة 140 حصان وعزم 220 نيوتن.متر عند 1480 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات ما يدفع عجلاتها الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.5 ثوان وصولاً لسرعة قصوى 211 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

الأبعاد

تأتي الفئة الأولى من بي إم دبليو بطول 4.31 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.79 متر وارتفاع 1.43 متر بينما يبلغ الخلوص الأرضي 153 مم.

السلامة والأمان

تتضمن تجهيزات الأمان القياسية بأصغر سيارات بي إم دبليو باقة التحكم الديناميكي في الثبات بما يتضمن أنظمة ABS وASC لمنع الانزلاق وDTC للتحكم في الجر وARB لمنع فرط حركة العجلات أثناء التسارع بجانب قفل تفاضي للعجلات EDLC.

يأتي ذلك بجانب وسائد هوائية وجانبية وستائرية.

التجهيزات

تقدم الفئة الأولى بتجهيزات تشمل عجلة قيادة رياضية وحساسات ركن مع كاميرا خلفية وعدادات رقمية بجانب خاصية Head Up Display لاستعراض البيانات على الزجاج الأمامي بجانب دعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتعتمد السيارة على جنوط قياس 17 بوصة.

اقرأ أيضًا:

قائمة بالسيارات التي دخلت مصر لأول مرة في 2024

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة بمصر

بعد طرحها رسميًا.. أبرز منافسي هافال جوليون برو في مصر