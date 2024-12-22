"يمنع عليهم امتلاك سياراتنا"| BMW تكتشف تصدير سيارات إلى روسيا

ميونخ - (د ب أ):

أعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات في بيان، الأحد، عن وقوع مخالفات تتعلق بتصدير السيارات إلى روسيا.

وأوضحت الشركة في بيانها أن إجراءات الرقابة الداخلية كشفت عن هذه المخالفات، مشيرة إلى أنه تم إيقاف بيع السيارات بشكل فوري.

وتابعت الشركة في البيان: "بالإضافة إلى ذلك، قررت مجموعة بي إم دبليو إنهاء عقود الموظفين المسؤولين الرئيسيين عن هذه المخالفات".

وأكدت الشركة بذلك تقريرًا نشرته صحيفة "بيزنس إنسايدر"، والذي أفاد بأنه تم تصدير أكثر من 100 سيارة فاخرة إلى مشترين روس انطلاقًا من موقع "بي إم دبليو" في مدينة هانوفر.

وتخضع التجارة الدولية مع روسيا لعقوبات متعددة فرضتها جهات مختلفة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا. وتشمل هذه العقوبات حظرًا صارمًا على تسليم السيارات إلى المشترين الروس.

ونوهت "بي إم دبليو" إلى أنه حدث لشركات من قطاعات مختلفة أن منتجاتها متاحة للبيع في السوق الروسي أو معروضة هناك، على الرغم من التزام هذه الشركات بالعقوبات المفروضة.

وأوضحت الشركة أن هذه الحالات تحدث عادةً من خلال ما يُعرف بـ"الواردات عبر السوق الرمادية".

وقالت "بي إم دبليو" إنها تسعى عبر مجموعة من التدابير إلى منع هذا النوع من الواردات.

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