تراجع أسعار تويوتا bz4x الجديدة أكثر من 300 ألف جنيه

بعد غيابها عن القائمة الأخيرة.. هذا سعر ميتسوبيشي إكسابندر 2023 كسر

طوكيو - (د ب أ):

قررت مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية أكبر منتج سيارات في العالم من حيث المبيعات خفض سعر البيع بالتجزئة المقترح لسيارتها الكهربائية بي.زد4 إكس في العام المقبل بما يصل إلى 6000 دولار أي مايعادل 306 آلاف جنيه.

يبدأ السعر المقترح للفئة إكس.إل.إي ذات الجر الأمامي من 37070 دولارا بانخفاض نسبته 14% تقريبا عن السعر الحالي، في حين يبدأ سعر الفئة بي.زد4 إكس ليمتد من 8ر41 ألف دولار بخفض قدره 5380 دولارا، في حين يبدأ سعر السيارة من فئة إكس.إل.إي ذات الدفع الرباعي من 15ر39 ألف دولار.

كما قدمت الشركة فئة أخرى من هذا الطراز باسم نايت شيد وتتضمن مجموعة من الخصائص الجديدة ونسخة محسنة من تكنولوجيا مساعدة السائق.

تتميز السيارة نايت شيد بلمسات تصميم فريدة وتصميم مستقبلي مع خيارات ثنائية الألوان أو تصميم خارجي أسود بالكامل.

في الوقت نفسه فإن إصدار 2025 من الفئة بي.زد4 إكس ليمتد سيكون مزودا بثلاث خصائص إضافية لمساعدة السائق وتشمل خاصية المساعدة في الازدحام المروري، ومساعدة تغيير الحارة المرورية، والتحذير من حركة المرور الأمامية.

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