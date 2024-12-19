بعد غيابها عن القائمة الأخيرة.. هذا سعر ميتسوبيشي إكسابندر 2023 كسر زيرو

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كتب - محمد جمال:

غابت إكسباندر الـMPV سباعية المقاعد عن القائمة السعرية الأخيرة التي كشف عنها الوكيل المحلي لعلامة ميتسوبيشي بمصر، وشهدت القائمة طرح موديلات 2025 لطرازات العلامة بالسوق المحلي.

كان آخر تسعير لإكسباندر موديل 2024 في مصر سجل مليون و415 ألف جنيه للفئى الأولى، ومليون و525 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وبعد اختفاء السيارة اليابانية عن قائمة الشركة الرسمية يبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء عن أسعارها عبر مواقع بيع المستعمل.

ويمكن للمشترين الحصول على إكسباندر 2023 كسر زيرو بمتوسط سعري مليون و200 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد إكسباندر على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء بقوة 105 حصان وعزم 141 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات لتنطلق السيارة حتى سرعة قصوى 170 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

يبلغ طول إكسباندر 4.59 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.77 متر مع عرض 1.75 متر وارتفاع بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة وحجم الجنط.

بينما تتسع الحقيبة الخلفية لـ495 لتر ويمكن زيادتها إلى 1630 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

تحتوي إكسباندر قياسيًا على أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. بينما تزيد الفئة الثانية بكاميرا خلفية.

تحتوي فئة إكسباندر الأولى على تجهيزات تشمل حساسات للمطر والإضاءة الـLED خلفية والنهارية الأمامية وجنوط 16 بوصة ومفتاح ذكي مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومنافذ تكييف للصف الخلفي.

تشمل إضافات الفئة الثانية شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وزر لتشغيل المحرك مع منفذ كهربائي 12 فولت بالخلف بجانب إضاءة تريحيبية وعدادات مختلفة وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق وفرش قماشي مختلف ووضعية للقيادة الاقتصادية بينما تعتمد السيارة على جنوط قياس 17 بوصة.

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