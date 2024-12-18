خلال أيام.. مزاد علني كبير لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات (التفاصيل)

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مهمل ومصادر ومتروك الهيئات الحكومية والنيابات، أعلنت عن تفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" سيارات وموتوسيكلات تابعة لنيابات.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الإدارة المركزية للمبيعات، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات "لوطات" موتوسيكلات وتكاتك وتروسيكلات وسيارات ملاكي وبيك أب وفان وفنطاس وميكروباص وميني باص.

تنتمي اللوطات المعروضة للبيع بأعلى سعر إلى ماركات وطرازات متنوعة أبرزها "مرسيدس - فيات - فولكس فاجن - تويوتا - هيونداي - فورد - شيفرولية - أودي - مازدا - بي إم دبليو - نيسان - رينو - سوزوكي - هامر".

كما يتاح للبيع بالمزاد مركبات "هوجن - دايون - حلاوة - هاوجيانج - CMG - بجاج - دايو - جاوا - كوزاكي - تاتا - راما - دايهاتسو - بيدفورد - جاك - داتسون - بوكسر - إيسوزو" وغيرها.

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

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