القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، عن أسعار موديل 2025 لسيارات العلامة اليابانية بمصر في ديسمبر.

وشهدت القائمة المعلنة من الوكيل المحلي، غياب السيارة ميتسوبيشي إكسباندر الـMPV سباعية المقاعد، إذ لم يعلن حتى الآن النسخة الأحدث من السيارة بالسوق المحلي.

ووفقًا لآخر تسعير معلن للسيارة في أغسطس الماضي، تتوفر إكسباندر موديل 2024 بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و415 ألف جنيه، ومليون و525 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد إكسباندر على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء بقوة 105 حصان وعزم 141 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات لتنطلق السيارة حتى سرعة قصوى 170 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

يبلغ طول إكسباندر 4.59 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.77 متر مع عرض 1.75 متر وارتفاع بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة وحجم الجنط.

بينما تتسع الحقيبة الخلفية لـ495 لتر ويمكن زيادتها إلى 1630 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

تحتوي إكسباندر قياسيًا على أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. بينما تزيد الفئة الثانية بكاميرا خلفية.

تحتوي فئة إكسباندر الأولى على تجهيزات تشمل حساسات للمطر والإضاءة الـLED خلفية والنهارية الأمامية وجنوط 16 بوصة ومفتاح ذكي مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومنافذ تكييف للصف الخلفي.

تشمل إضافات الفئة الثانية شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وزر لتشغيل المحرك مع منفذ كهربائي 12 فولت وعدادات مختلفة وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق وفرش قماشي مختلف ووضعية للقيادة الاقتصادية بينما تعتمد السيارة على جنوط قياس 17 بوصة.