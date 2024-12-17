بالصور.. هيونداي تقدم سيارتها باليسيد 9 راكب الجديدة بالأسواق

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سول - (د ب أ):

كشفت شركة هيونداي النقاب عن أيقونتها "باليسيد" Palisade الجديدة، التي تنتمي إلى الموديلات الكبيرة من فئة SUV؛ حيث يمكن تجهيزها بما يصل إلى تسعة مقاعد.

شخصية مهيبة

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة Palisade الجديدة تتمتع بشخصية مهيبة ترسم ملامحها المقدمة العريضة مع الكشافات العاملة بتقنية LED وشريط الإضاءة الممتد على المقدمة، مع العجلات قياس 21 بوصة.

وتتمتع المقصورة الداخلية بأجواء مريحة مع شاشتين قياس 3ر12 بوصة وتصميم خاص للكونسول الأوسط ولوحة القيادة. وتوفر السيارة العديد من التقنيات الحديثة مثل منفذ الشحن USB-C وحاملات الأكواب ولوحة شحن لاسلكية متعددة الوظائف، مع نظام إضاءة محيطي لخلق أجواء أكثر فخامة وراحة داخل السيارة.

ولم تفصح هيونداي بعد عن أية تفاصيل تقنية تتعلق بسيارتها Palisade الجديدة، غير أنها سوف تعتمد على نظام دفع هجين.

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