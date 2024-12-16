بالصور.. الكشف عن أول سيارة SUV تقدمها شاومي بالأسواق

قبل الشراء.. تعرف على أسعار أرخص سيارات سيات موديل 2025 بمصر

تعرف على أسعار أرخص 6 سيارات كهربائية ستطرح في 2025

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة شاومي الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الهواتف الذكية، عن إطلاق سيارتها الكهربائية YU7 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية YU7 الجديدة تتوفر بنظامي الدفع الأمامي والرباعي وبقوة 220 كيلووات/299 حصان و508 كيلووات/691 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة YU7 الجديدة، التي يبلغ وزنها 2405 كجم، بسرعة قصوى تصل إلى 253 كلم/س.

ومن الناحية التصميمية، تأتي السيارة بطول 4.999 ملم وعرض 1.996 ملم وارتفاع 1.600 ملم، وتتميز بملامح مفتولة العضلات على غطاء حيز المحرك والرفارف.

كما يتم التأكيد على الطابع الرياضي للسيارة من خلال فتحة التهوية المركزية في المئزر الأمامي مع فتحة جانبية وسقف منساب على المؤخرة على غرار موديلات الكوبيه الرياضية، بالإضافة إلى الكشافات النحيفة وأشرطة LED النحيفة المستخدمة كمصباح للضوء النهاري.

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قبل الشراء.. تعرف على أسعار أرخص سيارات سيات موديل 2025 بمصر