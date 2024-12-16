كتب - محمود أمين:

شهدت حفل تقديم سيارة بيجو 3008 الجديدة لأول مرة في السوق المصري حضور خالد يوسف، المدير التنفيذي لعلامة بيجو في مصر، والذي استعرض خطط مجموعة مانسكو، الوكيل الحصري لبيجو، لتعزيز تواجد العلامة الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة.

قال خالد يوسف، إن عام 2025 سيكون عامًا مهما لعلامة بيجو بالسوق المحلي، حيث تستعد المجموعة لطرح طرازات جديدة تلبي تطلعات العملاء وتواكب التوجهات العالمية في صناعة السيارات.

وأوضح يوسف إلى أن أولى هذه الإضافات المنتظرة قد تكون النسخة الفيس ليفت من بيجو 5008، والتي من المتوقع أن تصل إلى السوق المصري في الربع الأول من العام المقبل.

ومن المتوقع أن تحمل بيجو 5008 الفيس ليفت تحديثات بارزة على مستوى التصميم الخارجي والأداء والتكنولوجيا، بما يعزز من مكانتها في فئة السيارات العائلية المزودة بالسبع مقاعد.

وأكد رئيس بيجو مصر أن مانسكو ملتزمة بدعم العلامة الفرنسية بمزيد من الاستثمارات لضمان تقديم أحدث الموديلات بأفضل معايير الجودة وخدمات ما بعد البيع، لتعزيز الثقة بين العملاء وبيجو بالسوق المحلي.

يذكر أن بيجو أعلنت قبل أسابيع عن طرح موديلات 2025 من جميع سياراتها المتاحة في مصر وهي بيجو 2008 و3008 و5008 و508، وذلك مع استمرار غياب سيارتها 301 سيدان الأرخص للعلامة الفرنسية.

تبدأ أسعار سيارات بيجو 2008 التي تصنف الأرخص للعلامة الفرنسية في السوق المصري حاليًا من 1.660.000 جنيه، بينما يصل سعر أغلى سياراتها وهي 5008 إلى 2.650.000 جنيه.

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