بالفيديو.. ميني كونتري مان تدخل اختبار الحوادث وتخرج بـ5 نجوم

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القاهرة - (مصراوي):

نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) على موقع "يوتيوب"، نتائج اختبار سيارة ميني Countryman الرياضية موديل 2024.

وواجهت سيارة ميني الجديدة محاكاة لحادث اصطدام أمامي جهة السائق بسرعة 64 كم/س، وكذا الاصطدام الأمامي الكلي بسرعة 50 كم/س، والاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

تعرضت قوائم السيارة الجانبية كذلك إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وبانتهاء الاختبار الذي بحث فاعلية وسائل حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، منح (Euro NCAP) السيارة العلامة الكاملة بـ5 نجوم.

ونجحت أنظمة الأمان بالسيارة في حماية السائق بنسبة 83% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 87% والمارة بنسبة 81%، وحصلت وسائل الأمان المساعدة على نسبة 79%.

يشار إلى أن ميني Countryman موديل 2024 متاحة لعملاء السوق المصري بـ4 فئات من التجهيزات، وتباع بأسعار رسمية تبدأ من مليونين و330 ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة ملايين و320 ألف جنيه.

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