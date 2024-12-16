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بيع لوحة سيارة في دولة عربية بما يعادل 50 مليون جنيه.. التفاصيل

01:25 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

أرشيفية

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القاهرة - (مصراوي):

انعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية، قبل أيام، مزاد علني تحت إشراف إدارة ترخيص السائقين والمركبات الأردنية، لبيع لوحة سيارة مميزة.

وانتهى المزاد على اللوحة التي حملت أرقام "1-44" مقابل 852 ألفا و600 دينار أي ما يعادل (50 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

وأعلنت إدارة ترخيص السائقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية الأردنية في وقت سابق، طرح مجموعة من الأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني، والمعلن عنها في موقع الإدارة الإلكتروني، ومن المقرر أن ينتهي آخر مزاد يوم الخميس المقبل.

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وتشترط إدارة ترخيص السواقين والمركبات على من يرسو عليه المزاد دفع قيمة المزاد خلال مدة لا تزيد على 15 يوميا من تاريخ إحالة المزاد عليه، ويلزم الفائز بالمزاد، بدفع 10% من قيمة المزاد.

ويحق الاشتراك بالمزاد العلني من أي مكان لكل من يحمل رقما وطنيا أردنيا أو من يحمل رقما شخصيا من الجنسيات الأخرى، على أن يتم دفع بدل ثمن الأرقام المميزة والرسوم والضرائب المقررة من قبل من يرسو علية المزاد.

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