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سيارات ملاكي تابعة لجمرك بورسعيد للبيع بالمزاد العلني.. تفاصيل

12:26 م الأحد 15 ديسمبر 2024

سيارات للبيع بالمزاد - أرشيفية

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القاهرة - (مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات المستعملة التابعة لجمرك بورسعيد البحري.

ووفقًا للمعلن من الإدارة المركزية للمبيعات، تعقد جلسة المزاد يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات 42 "لوط" سيارة ملاكي موديلات من 1982 حتى 2022 وتنتمي إلى ماركات وطرازات متنوعة أبرزها "بي إم دبليو - مرسيدس - نيسان - كيا - هيونداي - فولكس فاجن - سانج يونج - شيفرولية - دايو".

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

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