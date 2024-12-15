هل يغض ترامب البصر عن حوادث سيارات تسلا من أجل صديقه ماسك؟

كتب - أيمن صبري:

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرًا يفيد باتجاه فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لإلغاء إلزام شركات السيارات بالإبلاغ عن الحوادث التي تتسبب فيها أنظمة القيادة الآلية.

وأفادت رويترز أن إيلون ماسك وشركته تسلا (TSLA.O) سيكونان أبرز المستفيدين من هذا الإلغاء، إذ أن معظم الحوادث المتعلقة بأنظمة القيادة الآلية كانت لسيارات تسلا.

وقد تم استهداف تسلا في تحقيقات من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، بما في ذلك ثلاث تحقيقات استندت إلى تلك البيانات.

وكانت تسلا أبلغت الحكومة الأمريكية عن ما يقرب من 1500 حادث، وفي حال تم وقف إلزامية الإبلاغ فقد يعرقل ذلك قدرة الحكومة على التحقيق وتنظيم سلامة المركبات التي تستخدم أنظمة القيادة الذاتية.

يشار إلى أن إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، أنفق بحسب "رويترز" أكثر من ربع مليار دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية في نوفمبر.

يذكر أنه في أعقاب نشر تقرير "رويترز"، ارتفعت أسهم شركة تسلا بما يصل إلى 3.1% الجمعة، ما ساهم في تعزيز أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق سجلته الشركة يوم الأربعاء الماضي.

وجاء ارتفاع أسعار الأسهم وسط آمال في أن يؤدي قرب إيلون ماسك، من الرئيس دونالد ترامب إلى إعطاء دفعة لطموحات الشركة في مجال القيادة الذاتية.

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