ماذا يعني مد العمل بالقرار 334 الخاص باستيراد سيارات ذوي الإعاقة؟

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار 523 لسنة 2024 والخاص بمد العمل لمدة 3 أشهر بالقرار رقم 334 المنظم لعمليات استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وينص القرار رقم 334 على تشكيل لجان خاصة بكافة محافظات الجمهورية لمراجعة أوراق السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتضم اللجان المشكلة بالمحافظات ممثلين عن وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثل عن مصلحة الجمارك.

وتعمل اللجان على مراجعة ملفات السيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية لصالح ذوي الإعاقات، والتأكد من استخدام المعاق للسيارة المسجلة باسمه، وذلك من خلال زيارات ميدانية.

وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارًا في يوليو الماضي بوقف استيراد والإفراج عن سيارات ذوو الإعاقة بعد رصد مخالفات بشأن استخدام غير المستحقين لتلك السيارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في أعقاب صدور قرار وقف استيراد السيارات سابقة التجهيز للمعاقين: "إن بعض الفئات استغلت ظروف بعض أولادنا من ذوى الهمم واستوردوا سيارات بأسماءهم للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.

وفي أكتوبر الماضي أعلن مجلس الوزارة عن جملة من الشروط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين، وذلك لحوكمة عملية الاستيراد ومنع استغلال غير المستحقين.

وتشترط الوزارة على حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

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