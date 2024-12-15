أكثر من 490 سيارة كهربائية جديدة تنضم للشوارع المصرية في شهر

كتب - محمود أمين:

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات في تقرير الذي تنشره بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب المجمعة المصرية فقد بلغ عدد السيارات التي استخرجت تراخيص "زيرو" في نوفمبر 38.135 مركبة، ومن بينها 497 سيارة كهربائية.

وتصدرت مرسيدس قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا بـ102 سيارة بينها 28 وحدة EQA، واحتلت فولكس فاجن المركز الثاني فقد حققت 99 سيارة من بينها ID4 محققة 24 سيارة.

وجاءت بي واي دي في المركز الثالث بـ80 من بينها Song L بـ34 سيارة، أما بى ام دبليو فاحتلت المركز الرابع بـ50 سيارة أبرزها IX3 بـ15 سيارة.

وحققت سيارة نيسان إكس تريل 32 عملية ترخيص، وإم جى 4 فقد بلغت تراخيصها 15 سيارة.

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