"الأرخص محليًا".. مقارنة بين بي واي دي F3 وشيري أريزو 5

كتب - محمد جمال:

خلال الأشهر الماضية أصبحت السيارات المجمعة محليًا هي الخيار المتاح للكثير من المقبلين على الشراء، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السيارات بشكل كبير.

ويسعى الكثيرين في الفترة الحالية للشراء خوفًا من تطور الزيادات وارتفاعها بصورة أكبر من التي كانت عليه خلال الشهور الماضية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وتعد السيارتين بي واي دي F3 وشيري أريزو 5 السيدان أرخص سيارتين مجمعتين محليًا بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر الجاري، وتبدأ أسعارهما من 630 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين بي واي دي F3 وشيري أريزو 5:

مساحات وأبعاد بي واي دي F3 وشيري أريزو 5

تقدم سيارة شيري أريزو 5 بطول 4.572 مم، عرض 1.825 مم، وارتفاع عن الأرض 1.482 مم، قاعدة عجلات بطول 2.670 مم، مساحة تخزين خلفية 430 لتر، عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

على الجانب الأخر تأتي بي واي دي F3 بطول 4533 مم، عرض 1705 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 360 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

المحرك والأداء لبي واي دي F3 وشيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تستمد بي واي دي F3 طاقتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة، بينما يتصل محرك السيارة موديل 2024 الجديدة بناقل حركة أوتوماتيك CVT من 6 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

تجهيزات السلامة والأمان لبي واي دي F3 وشيري أريزو 5

تتوفر أريزو 5 في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

أما F3 تقدم بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD .

كماليات وتجهيزات بي واي دي F3 وشيري أريزو 5

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه، كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

أما مقصورة F3، تقدم بمخارج توصيل AUX و USB، مصابيح خلفية LED، تكييف هواء يدوي.

أسعار وفئات شيري أريزو 5 وبي واي دي F3:

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 660.000 جنيه للفئة القياسية، و710.000 جنيه للفئة الثانية، و735.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تبدأ أسعار بي واي دي F3 من 630 ألف جنيه للفئة الأولى مانيوال، و710 آلاف جنيه للفئة الثانية التي تعمل بناقل حركة أتوماتيك الأعلى تجهيزًا.