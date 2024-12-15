كيا تكشف عن النسخة GT من سيارتها EV6 الجديدة.. صور

"كيان إيجيبت" تحتفل بمرور عام على إطلاق "كوبرا" في مصر وتكشف عن "كوبرا

سول - (د ب أ):

قدمت شركة كيا الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، النسخة GT الرياضية من سيارتها EV6، المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وتعتمد السيارة الرياضية الجديدة على نظام دفع بقوة 478 كيلووات مع عزم الدوران الأقصى 740 نيوتن متر، وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة الكبيرة من الثبات إلى 100 كلم/س في 3.5 ثانية، فضلا عن وصولها إلى السرعة القصوى 260 كلم/س.

ويستند نظام الدفع إلى بطارية سعة 84 كيلووات ساعة بمدى سير 450 كلم، وبفضل دعم السيارة لتقنية 800 فولت، فإنه البطارية تمتاز بوظيفة الشحن السريع.

وللتوافق مع الشخصية الرياضية ولاكتساب المزيد من الديناميكية تم التجهيز بمجموعة تعليق خاصة وقفل تفاضلي إلكتروني على المحور الخلفي، وتتميز السيارة من الخارج من خلال بعض المكونات والملامح الجديدة على المصادم، والناشر الخلفي.

وتزخر المقصورة الداخلية بمقود جديد ومقاعد رياضية مع فرش جلدي وحليات بلون النيون وشاشة قياس 12.3 بوصة.

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