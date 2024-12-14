علامات السيارات الأكثر ترخيصاً في مصر خلال نوفمبر 2024

كتب- محمود أمين :

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر نوفمبر 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 38135 مركبة

وكشف التقرير عن عودة هيونداى لإحتلال المركز الأول فى عدد المركبات العام حيث بلغت 1480مركبه الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها.

وفي المركز الثانى شيرى 1416 وفى المركز المركز الثالث شيفروليه 1365 وفى المركز الرابع نيسان 1247مركبة، وفى المركز الخامس مرسيدس 902 مركبة، وفي المركز السادس إم جى 899.

أما المركز السابع تويوتا 774مركبة وفي المركز الثامن كيا 621 مركبة وفي المركز التاسع سكودا 552 وفي المركز العاشر ميتسوبيشى 520 مركبة.