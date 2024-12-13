أرخص سيارة لستروين في مصر ..مواصفات وأسعار

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كتب- محمود أمين :

يقدم وكيل علامة ستروين في مصر ، تشكيلة متنوعة من السيارات تشمل الهاتشباك والسيدان والـ SUV، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات وأسعار أرخص سيارة ستروين متاحة في مصر، هي الهاتشباك الصغيرة C3.

تقدم ستروين C3 الهاتشباك بطول 3.99 متر من ضمنه 2.53 متر لقاعدة العجلات بجانب عرض 1.48 متر وارتفاع 1.49 متر.

زودت C3 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

كما زودت بوسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات فضلا عن تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق مع تنبيه للسائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية وحساسات ركن خلفية ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

تعتمد فئة ستروين C3 القياسية على جنوط قياس 15 بوصة وجهزت بإضاءة أمامية LED ومرايا جانبية كهربائية وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث فضلاً عن تكييف أوتوماتيك ومثبت سرعة وكسوة جلدية لعجلة القيادة وتبطيل تلقائي للمحرك عند التوقف القصير.

بينما تزيد الفئة الثانية بجنوط 16 بوصة ثنائية اللون ومرايا جانبية كهربائية الطي وحساسات للإضاءة والمطر مع كاميرا خلفية وتطعيمات خشبية من الداخل ومفتاح ذكي.

ستروين C3 الهاتشباك الجديدة هي الأرخص بالقائمة السعرية لطرازات 2025، تبدأ أسعارها من مليون و55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.