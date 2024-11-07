شعبة السيارات: توفير الدولار لن يحل أزمة الأسعار.. هناك مشاكل أخرى

كتب - محمد جمال:

علق منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية على توجيه البنك المركزي لقطاع البنوك بالبدء في فتح الاعتمادات المستندية بالدولار لتمويل استيراد السيارات.

وكانت تقارير أفادت أن المركزي أصدر توجيهات شفهية للبنوك العامة في القطاع المصرفي المصري بتوفير النقد الأجنبي لمستوردي السلع الاستفزازية المقدرة بـ13 سلعة ومن بينها السيارات، وذلك بعد تعليق الاستيراد لنحو 6 أشهر.

وبحسب مصادر فقد بدأت البنوك في التواصل مع العملاء خلال الأسبوع الجاري لتنفيذ عمليات الاستيراد، إذ يسعى المركزي لرفع القيود المتبقية في التعامل بالدولار.

وقال زيتون لـ"مصراوي" إن فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك يستوجب التسجيل المسبق بمنظومة "ACID"، وفي الوقت الحالي نافذة "ACID Number" متوقفة ولا يمكن التسجيل عليها كما تعد هذه النافذة جزءًا أساسيًا من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات بالموانئ.

وأضاف أنه من المحتمل أن يتبع توجيه المركزي الأخير توجيه من المالية بفتح التسجيل على نافذة "ACID Number" من جديد خلال الأيام القادمة، ولكن حتى الإعلان عن ذلك لا يوجد أي إجراء للمستوردين يمكنهم القيام به.

واستكمل أنه بعد فتح التسجيل على النافذة "ACID" سيواجه المستوردية مشكلة أخرى وهي القرار رقم 9 الذي يشكل عائقًا أمام عمليات الاستيراد.

وينص القرار رقم 9 لسنة 2022 الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بوضع اشتراطات على التجار والالتزام بها للإفراج عن سيارات الركوب، وبموجب القرار يلتزم المستورد بتقديم مستندات لمصلحة الرقابة الصناعية تفيد وجود عدد من مراكز الصيانة المعتمدة لديه، للموديلات التي يستوردها.

وتتولى الرقابة الصناعية مهمة التحقيق في مدي قدرة المراكز على تغطية التوزيع الجغرافي، بما يتناسب مع عدد السيارات المباعة سنويا بالسوق المحلية، والتي تمنح موافقة لاستيرادها.

وأشار عضو شعبة السيارات إلى أن هذا القرار سيكون عائقًا أمام مستوردي السيارات والتجار والاستيراد الشخصي، فيما سيكون مناسبًا فقط للوكلاء وليس جميعهم أيضًا، معلقًا "أن الاستيراد الشخصي وغيره هي رمانة الميزان للسوق المصري".

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