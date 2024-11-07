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كيا تاسمان 2025.. أول بيك آب جديدة في تاريخ العلامة الكورية

10:31 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كيا Tasman الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا Tasman الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا Tasman الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا Tasman الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا Tasman الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا Tasman الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا Tasman الجديدة
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سول - (د ب أ):

أطلقت شركة كيا سيارتها Tasman الجديدة، التي تمثل باكورة إنتاجها من سيارات البيك آب.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Tasman الجديدة تأتي بطول 41ر5 متر، وتمتاز بتصميم صندوقي مع خطوط عصرية ووحدات ليد وألواح من لدائن بلاستيكية حول الرفارف.

وتتوفر السيارة الجديدة بكابينة مفردة أو مزدوجة، وتتمتع المقصورة الداخلية بملامح عصرية مع شاشتين قياس 3ر12 بوصة، وأخرى قياس 5 بوصة.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة محرك بنزين سعة 5ر2 لتر وبقوة 207 كيلووات/281 حصان أو محرك ديزل سعة 2ر2 لتر وبقوة 145 كيلووات/210 حصان.

وتتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات أو يدوي من 6 سرعات، مع نظام الدفع الخلفي أو الرباعي.

وتشير المواصفات الفنية للسيارة Tasman البيك آب إلى أن الحمولة تبلغ 2ر1 طن، بينما يسع حيز التحميل ما يصل إلى 1200 لتر. أما حمل القطر فيبلغ 5ر3 طن.

كيا Tasman السيارات الجديدة
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