برابوس تطلق سيارتها Blue Sky الجديدة بقوة 700 حصان.. صور

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة برابوس الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات، عن إطلاق أيقونتها 700 Blue Sky الفارهة، والتي تقوم على أساس السيارة رولز رويس Cullinan.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات التي أجرتها على نظام دفع السيارة الرياضية متعددة الأغراض SUV، زادت قوة المحرك المكون من 12 أسطوانة سعة 6.75 لتر إلى 700 حصان/950 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتسارع النسخة المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5 ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

ثوب من الكربون اللامع

وتكتسي النسخة المعدلة بثوب من ألياف الكربون، والذي يتألق بمظهر شديد اللمعان، مع العديد من المكونات المطلية بالأسود بلون الفحم، والتي تخلق تباينا رائعا مع المكونات المصنوعة من ألياف الكربون.

وتخطف السيارة الأنظار بمظهر مئزر برابوس الأمامي، وكذلك الاسبويلر الخلفي، والذي يخلق مظهرا فريدا للسيارة.

وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة بسمات حصرية، والتي ترسمها المواد عالية الجودة، كما تتألق المقاعد والكونسول الأوسط باللون الخاص „Blue Sky“ مع التجهيزات الجلدية الفاخرة والأنماط الماسية على المقاعد، بالإضافة إلى شعارات الشركة، التي تؤكد على مدى خصوصية السيارة.

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