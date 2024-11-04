بعد أسابيع من ظهورها في مصر| شاومي تطلق نسخة خارقة من SU7 الكهربائية

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(د ب أ - مصراوي):

أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق النسخة Ultra الخارقة من أيقونتها SU7 الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة موديلات الصالون الرياضية.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها SU7 Ultra رباعية الأبواب الجديدة تأتي بطول 5.12 متر، وتعتمد على سواعد ثلاثة محركات كهربائية، والتي تولد قوة تبلغ 1146 كيلووات/1548 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 1.98 ثانية فقط، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 350 كلم/س.

ملامح رياضية شرسة

وعلى الصعيد التصميمي، تطل السيارة بملامح رياضية شرسة وقسمات غاية في الانسيابية، مع فتحات التهوية الكبيرة على المقدمة وتصميم خاص للمصابيح الخلفية والمئزر الخلفي، فضلا عن خطوط السقف المنسابة بشدة على المؤخرة.

وتزخر المقصورة الداخلية بباقة من التجهيزات والتقنيات الحديثة، فضلا عن الأسطح المكسوة بالجلد والعدادات الرقمية وشاشة Head-up مع شاشة لمسية لنظام الملتيميديا قياس 16.1 بوصة.

ذكاء اصطناعي

وتعتمد السيارة على نظام التشغيل HyperOS، وبذلك يتم ضمان الوصول إلى نظام التشغيل عبر تطبيقات الشركة، مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت شاومي ريادتها في مجال التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بكل ما هو ممكن في السيارة؛ حيث يقوم نظام الرادار بمسح البيئة بمساعدة 11 كاميرا وجهاز ليدار وثلاثة رادارات و12 جهازا بالموجات فوق الصوتية، وذلك لتغطية مدى من 5 سنتيمترات إلى 250 مترا حول السيارة، وبذلك يكون النظام قادرا على العمل بطريقة استباقية وآلية، مع دعم القيادة ومنع المواقف الخطرة.

يذكر أن شاومي SU7 ظهرت لأول مرة في مصر خلال فعاليات النسخة الأولى من "قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية" والتي أقيمت في أكتوبر الماضي وشارك فيه العشرات من صناع السيارات ومطوري تكنولوجيا الطاقات النظيفة.

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