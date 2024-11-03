جيب تطلق نسخة 4X4 هجين من سيارتها أفينجر.. صور

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أوهايو - (د ب أ):

أعلنت شركة جيب الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق نسخة دفع رباعي من سيارتها أفينجر "Avenger"، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن Avenger 4xe الجديدة تعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك بنزين بقوة 136 حصانا، مع محركين كهربائيين بقوة 21 كيلووات/28 حصان لكل منهما.

ويتولى توزيع القوة على عجلات الدفع الأربع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.5 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 194 كلم/س.

إصدار خاص

كما أطلقت جيب إصدارا خاصا من Avenger بالتعاون مع شركة الأزياء North Face العالمية، والذي يقتصر إنتاجه على 4.806 نسخة فقط.

ويمتاز الإصدار الخاص Avenger North Face بتجهيزات مناسبة للأنشطة الخارجية مثل خيمة وحقيبة وزجاجة ماء، مع تصميم خاص للمقصورة الداخلية مستوحى من سترات ماركة الأزياء المعروفة.

وعلى الصعيد التصميمي تخطف السيارة الأنظار بمظهر العجلات المسبوكة من معدن خفيف قياس 17 بوصة مع لمسات ذهبية وشعار The North Face على غطاء حيز المحرك.

ويتوفر للسيارة نظام إضاءة محيطي متعدد الألوان وخاصية Keyless-Go، وتقنية شحن الهواتف الذكية، بالإضافة إلى العديد من تجهيزات الراحة.

وتستند السيارة على حزمة موسعة من أنظمة الأمان، منها محذر الزاوية الميتة ونظام الصف المعتمد على كاميرا 360 درجة.

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