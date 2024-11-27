للمقبلين على الشراء.. كيا جراند سيراتو 2020 بهذا السعر

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على الشراء عن الطرازات الكورية ذات التاريخ والشعبية الكبيرة بالشارع المصري، فضلا على أن يكون سعرها مناسب وسط الارتفاعات القياسية الحالية.

وتعد كيا سيراتو 2020 التي يقدمها الصانع الكوري واحدة من السيارات التي لها شعبية كبيرة بالسوق المصري خلال السنوات الماضية، والتي يمكن شراؤها عن طريق مواقع البيع على الإنترنت بمتوسط سعري 960 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كيا سيراتو التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد جراند سيراتو على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصانًا ويرتبط بناقل حركة CVT من 6 سرعات والقادر على تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

حصلت مقصورة سيراتو في جيلها الثالث على تغييرات كبيرة، بداية من المقود الدائري الجديد ومرورًا بالكونسول الوسطي المزود بشاشة نظام ترفيهي 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ووصولًا إلى المقاعد المستوحاة من مقاعد السيارات الرياضية الخارقة.

زودت سيارات كيا جراند سيراتو ببعض المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، و خاصية منع إدارة المحرك.

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