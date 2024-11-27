النصر للسيارات: نعمل على إنتاج  10 سيارات في الساعة

كتب - محمود أمين:

أكد خالد شديد، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات، أن الشركة تعمل حاليًا على إنتاج 10 سيارات في الساعة، بمعدل 80 سيارة يوميًا.

وأضاف شديد خلال مشاركته بقمة "إيجيبت أوتوموتيف" التاسعة أن النصر تستهدف الوصول إلى 2400 سيارة شهريًا، موضحًا أن هذا المعدل منطقي مقارنة بالشركات العالمية التي تنتج 60 سيارة في الساعة.

وأردف أن الشركة تستهدف بحلول منتصف عام 2025 تقليص زمن تصنيع السيارة الواحدة إلى 6 دقائق فقط.

وأشار إلى أن النصر للسيارات نجحت في إنتاج أتوبيس مصري محلي الصنع وتسليمه للعملاء، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

كما بدأت الشركة في تصنيع سيارات بنسبة مكونات محلية تصل إلى 50%، مع خطط لزيادة النسبة إلى 60% قريبًا.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك موقعًا استراتيجيًا على الطريق الأوسطي بمساحة 900 ألف متر مربع، مع أكبر منطقة جمركية داخلية في المنطقة.

وأفاد أن ذلك يوفر الوقت والتكاليف للشركات المتعاملة معها، مشيرًا إلى أن هذه المميزات تدعم خطط الشركة لاستعادة مكانتها في السوق المحلية والدولية.

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