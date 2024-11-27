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هل فيات 127 المعدلة ستكون أول سيارة تنتجها النصر بعد العودة؟

02:29 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

صورة متدوالة لسيارة ستنتجها شركة النصر للسيارات

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كتب - محمد جمال:

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من مواقع اخبار السيارات، صورة حديثة للسيارة فيات 127 باعتبارها أول سيارة ركوب "ملاكي" ستنتجها شركة النصر بعد عودتها للعمل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعلن قبل أيام في مؤتمر صحفي انعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، عن عودة شركة النصر للعمل بعد نحو 16 عاما من التوقف التام.

وقبل أيام تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خطوط إنتاج النصر للسيارات، وحضر حفل تدشين أول أوتوبيس لنقل الركاب من إنتاج الشركة

وبشأن السيارة فيات 127 أكدت مصادر أن الصورة المتداولة غير حقيقية والشركة لم تكشف بعد عن نوع أو تصميم السيارة الجديدة المتوقع طرحها بالسوق المصري خلال العام 2025.

تعد فيات 127 واحدة من أشهر السيارات الهاتشباك في مصر منذ ظهورها لأول مرة في عام 1971، وحققت نجاحا باهرا في الأسواق المصرية منذ أن تم طرحها وانتشرت بشكل ملحوظ في الشوارع.

صنعت مصر السيارة فيات 127 في عام 1980 وحتى العام 1983 داخل مصانع النصر للسيارات، وعرفت هذه السيارة شعبيا باسم نصر/فيات 127.

كان خالد شديد الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أكد أن أول سيارة ركوب "ملاكي" ستخرج للنور من مصنع النصر في مايو 2025 وسيتم فتح باب الحجز عليها قبل هذا الموعد بنحو ثلاثة أشهر، وستعمل هذه السيارة بمحركات بنزين وكهربائية.

وقال شديد في تصريحات تلفزيونية، إن مصنع سيارات الركوب تم تصميمه بهدف إنتاج 20 ألف سيارة في العام، ما يعني 250 سيارة في اليوم بمعدل 10 سيارات في الساعة.

وأشار إلى أن أسعار السيارات التي ستخرج من مصنع النصر ستكون بأسعار تنافسية ومناسبة، معقبًا: "وتصميمها جميل جدًا ومناسبة للمستهلك والشارع المصري". .

يذكر أن شركة النصر تأسست في عام 1959 كأول مصنع مصري لتجميع السيارات، واستمرت لعقود طويلة كقلعة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أنتجت النصر العديد من السيارات التي حملت أسماء شهيرة مثل فيات 127 وفيات 128 وفيات 132، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمصريين خلال الستينات والسبعينات.

النصر للسيارات 127 عالم السيارات
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