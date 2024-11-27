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رئيس شل مصر: نتوقع أن تصل عدد السيارات في مصر لـ 15 مليون سيارة

02:03 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

العلامة التجارية لـ ''شل مصر'' - أرشيفية

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القاهرة - (مصراوي):

أعرب هيثم يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل، عن أهمية التعاون بين قادة الصناعة لدفع عجلة النمو في قطاع السيارات المصري.

وقال يحيى على هامش مشاركته بالدورة التاسعة من قمة إيجيبت أوتوموتيف، إن قطاع السيارات يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث يضم السوق حاليًا حوالي 5.5 مليون سيارة.

وتوقع أن يتضاعف العدد ليصل إلى 15 مليون سيارة في المستقبل القريب، ما يؤكد الحاجة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد أن شركة شل تواصل دورها كمورد لزيوت المحركات في السوق المصري، بالشراكة مع أبرز شركات تصنيع السيارات، ما يمكنها من تطوير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق الذي يشهد نموًا سنويًا ملحوظًا.

وأوضح أن الشركة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي بالتعاون مع شركائها، حيث يمثل التصنيع المحلي حاليًا نسبة كبيرة من السوق، وتسعى شل لزيادة هذه النسبة تدريجيًا للوصول إلى التوطين الكامل.

وأشار يحيى إلى أهمية التركيز على الابتكار والاستدامة لتحقيق قفزات نوعية في الصناعة، مع التزام الشركة بتطوير القطاع المحلي عامًا بعد عام.

واختتم حديثه بالدعوة إلى تكثيف الجهود بين مختلف الأطراف لتحقيق تحول جذري في صناعة السيارات المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتلبية تطلعاته المستقبلية.

شل مصر أعداد السيارات
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