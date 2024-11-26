ثلاث نسخ فقط بالعالم| إصدار خاص من فورد GT تطلقه مانصوري (صور)

شيري أريزو 5 في سوق المستعمل بـ500 ألف جنيه

رسميًا.. تويوتا تطلق سيارتها لاند كروزر الجديدة في الأسواق

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مانصوري الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات، عن إطلاق إصدار خاص محدود من السيارة فورد GT السوبر رياضية، والذي يقتصر إنتاجه على 3 نسخ فقط حول العالم.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها Le Mansory المعدلة تتميز من خلال البنية العريضة، فضلا عن باقة من العناصر المصنوعة من ألياف الكربون، وعناصر تصميمية جذابة مثل فتحات التهوية على السقف والناشر الخلفي الضخم.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Le Mansory المعدلة على سواعد محرك V6 سعة 3.5 لتر وبقوة 700 حصان/840 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Le Mansory المعدلة بسرعة قصوى تبلغ 354 كلم/س.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. تويوتا تطلق سيارتها لاند كروزر الجديدة في الأسواق

شيري أريزو 5 في سوق المستعمل بـ500 ألف جنيه

في الشتاء.. نصائح مهمة للتخلص من الرطوبة في السيارة