رسميًا.. تويوتا تطلق سيارتها لاند كروزر الجديدة في الأسواق

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طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عملاق صناعة السيارات، عن إطلاق أيقونتها "لاند كروزر" Land Cruiser الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Land Cruiser الجديدة تأتي بطول 4.93 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.85 متر، مما يتيح إمكانية تجهيز السيارة بصف جلوس ثالث وزيادة سعة صندوق الأمتعة إلى 1.934 لترًا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الجديدة في الموديل Land Cruiser 250 على سواعد محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر وبقوة 150 كيلووات/204 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 500 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق سيارة الطرق الوعرة بسرعة قصوى تصل إلى 175 كلم/س، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 3ر10 لتر/100 كلم.

ولم تكشف الشركة اليابانية عن أسعار السيارة الجديدة حتى الآن.

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