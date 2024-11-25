شيري أريزو 5 في سوق المستعمل بـ500 ألف جنيه

بـ22 ألف جنيه شهريًا.. قسط أفخم سيارة صينية في مصر

كتب - محمود أمين:

يتوفر في سوق السيارات المستعملة فرصة لشراء سيارة سيدان صينية بسعر متوسط 500 ألف جنيه، هي شيري أريزو5 موديل 2021 التي قد يرتفع سعرها لـ 600 ألف جنيه، يحدد السعر الحالة الفنية والفئة والمسافة المقطوعة، نستعرض سيارة أريزو5.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة:

تعتمد شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

تتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا.

ويتوفر أيضًا كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

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