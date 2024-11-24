زيوت موبار و بي برو أوتو للسيارت متاحة الآن في مصر

كتب - محمود أمين:

اطلقت مجموعة ستيلانتس زيوت موبار "MOPAR" و بي برو أوتو "BproAuto" الأمريكية في السوق المصري، والتي تتناسب وفقًا للشركة المصنعة مع أنواع مختلفة من السيارات.

وبحسب الشركة فقد تم تصميم زيوت موبار "MOPAR" وبي برو أوتو "BproAuto" لتلبية المعايير العالمية في الأداء، إذ تأتي بمختلف درجات لزوجة مثل (5W-40)، و(5W-30)، و(5W-20)، و(W-200)، و(W-400)، و(20W-50).

وتتناسب الزيوت الأمريكية التي تنضم إلى سوق قطع الغيار المصري لأول مرة بشكل رسمي مع مختلف الظروف المناخية وأسلوب القيادة المتنوع في مصر، وتتوافق موبار "MOPAR" و بي برو أوتو "BproAuto" مع معايير API SP الحديثة.

وتشمل حملة إطلاق زيوت موبار "MOPAR" و بي برو أوتو "BproAuto"مجموعة متكاملة من الأنشطة الترويجية عبر نقاط البيع والوسائل الرقمية.

ومن المقرر أن تقدم ستيلانتس المالكة للعلامة التجارية العديد من الوسائل التعريفية ، لإبراز زيوت موبار "MOPAR" و بي برو أوتو "BproAuto"وتعريف العملاء بتجربة هذه الزيوت.

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