كاديلاك ليريك الكهربائية الفاخرة تنطلق رسميًا

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة كاديلاك عن إطلاق سيارتها الكهربائية Lyriq الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV الفاخرة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الكهربائية Lyriq الجديدة تأتي بطول 5 أمتار تقريبا، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 793 إلى 1723 لترا.

وتعتمد السيارة على بطارية سعة 102 كيلووات ساعة، تصل بها إلى مدى السير 500 كلم، والتي تتولى تغذية محركين كهربائيين لتوليد قوة إجمالية تبلغ 388 كيلووات/528 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة، تتسارع السيارة الكهربائية الفاخرة من الثبات إلى 100 كلم/س في زمن لا يتجاوز 5 ثوان، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 210 كلم/س.