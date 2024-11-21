أرخص 5 سيارات أوتوماتيك جديدة بمصر.. ساجا الأقل سعرًا

نسخة كابريو جديدة من Cooper في 2025.. أسعار ومواصفات

بعد طرح فئة جديدة وبسعر أقل.. من ينافس أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المواطنين بالسوق المصري عن السيارات التي تعمل بناقل حركة أتوماتيك، بالإضافة إلى تقدم هذه السيارات بأسعار مناسبة ورخيصة مقارنة بالأسعار المليونية التي نشاهدها اليوم.

وتضم القائمة السيارات التي تعمل بناقل حركة أتوماتيك بروتون ساجا وبي واي دي F3 وغيرها، وتبدأ أسعارها الرسمية من 660 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات سيدان جديدة تعمل بناقل حركة أتوماتيك بالسوق المصري:

بروتون ساجا

تتوفر السيارة بروتون ساجا الماليزية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، ويبلغ سعرها الرسمي 660 ألف جنيه.

تعمل بروتون ساجا بمحرك 4 سلندر سعة 1332 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 120 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

بي واي دي F3

تباع بي واي دي F3 موديل 2025 السيدان العائلية المجمعة محليًا التي تعمل بناقل حركة أتوماتيك بسعر رسمي 700 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تتوفر أريزو 5 الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الثانية أتوماتيك سعرها 700.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ725.000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 في السوق المصري من 695 جنيه للفئة القياسية، و726.500 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي يبلغ 747 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 761 ألف جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

هيونداي أكسنت RB

تباع السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محليًا بأسعار رسمية تبدأ من 755.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 785.000 جنيه، والفئة الثالثة 825.000 جنيه، والفئة الرابعة 845.000 جنيه، والفئة الخامسة 880.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

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