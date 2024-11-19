تحذير من هذا الجزء بالسيارات الكهربائية خلال فصل الشتاء

برلين - (د ب أ):

نصح خبراء نادي السيارات ADAC الألماني بالانتباه لبطارية بادىء الدوران في السيارات الكهربائية خلال فصل الشتاء؛ نظرا لأنها تتأثر بالسلب في ظل انخفاض درجة الحرارة.

وأوضح الخبراء الألمان أن بطاريات 12 فولت تعد السبب الأكثر شيوعا لأعطال السيارات الكهربائية وفق إحصائيات أجراها نادي ADAC، لا سيما مع انخفاض درجات حرارة الطقس والسير لمسافات قصيرة، مما يشكل عبئا على البطارية يؤثر بالسلب على كفاءتها.

وللتغلب على هذه المشكلة، أوصى خبراء نادي السيارات الألماني بتجنب صف السيارة الكهربائية لفترات طويلة دون استخدامها، مع الحرص على الانطلاق بها في رحلات طويلة من آن إلى آخر.

جدير بالذكر أن بطاريات 12 فولت تلعب دورا محوريا في السيارات الكهربائية أيضا، وذلك على الرغم من وجود بطارية الجر الكبيرة؛ حيث إنها تساعد على بدء الدوران، كما أنها تُستخدم لإغلاق ما يسمى بموصلات الجهد العالي، والتي تعمل على توصيل مكونات محرك الجهد العالي معا، وبالتالي التأكد من أن السيارة جاهزة للقيادة.

وعلى الرغم من اتصال هذه البطارية ببطارية الجر لشحنها، إلا أنه من الوارد حدوث عطل وعدم دوران السيارة الكهربائية. وهنا يمكن الاستعانة بسيارة مزودة بمحرك احتراق داخلي لإجراء عملية المساعدة على بدء الدوران عن طريق الكابل.

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